T24 LogoT24 Logo
Gündem

ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ'NDEKİ HIRSIZLIK: YAKALANAN KİŞİNİN 50 SUÇTAN KAYDI ÇIKTI   

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  Altı Nokta Körler Derneği'ndeki hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan kişinin 50 suçtan kaydı çıktı Altı Nokta Körler Derneği'nin Şişli İzzet Paşa Mahallesi'ndeki ofine  14 Kasım'da giren kişi cüzdan ve çantaları çaldı

20 Aralık 2017 17:37


Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
Altı Nokta Körler Derneği\'ndeki hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan kişinin 50 suçtan kaydı çıktı
Altı Nokta Körler Derneği\'nin Şişli İzzet Paşa Mahallesi\'ndeki ofine  14 Kasım\'da giren kişi cüzdan ve çantaları çaldı. Hırsızlıkla ilgili Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.  Polis ekipleri yaptığı çalışma kapsamında hırsızlık yaptığını belirlediği V.Y.\'yi Beyoğlu\'nda gözaltına aldı. Yapılan araştırmada V.Y.\'nin yaklaşık 50 suçtan kaydının bulunduğu, \'Hırsızlık\' suçundan da aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri dün tamamlanan V.Y. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
Görüntü Dökümü
-------
(Polis Kamerası)
-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi
 

 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKENARLIDHA  Altı Nokta Körler DerneğiNokta Körler DerneğiPaşa MahallesiKasımHırsızlıklaEmniyet MüdürlüğüBeyoğluYapılanEmniyettekiDökümü Polis Kamerası Şüphelinin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24