Altı muhalefet partisinin açıkladığı Mutabakat Metninde 25 kritik madde

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin aylardır süren “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmasında uzlaştıkları Mutabakat Metni'ni açıklandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, DEVA Parti lideri Ali Babacan Ankara, Çankaya’daki Bilkent Otel’de bir araya geldi. 6 siyasi partinin genel başkanları salona aynı anda yan yana girdi. Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağının asıldığı törende mutabakat metni partilerin genel başkan yardımcıları tarafından bölüm bölüm sırayla okundu. Ardından parti liderleri, kendileri için hazırlanan masada ciltlenen 48 sayfalık mutabakat metnine imza attı.

Hak, hukuk, adalet, özgürlük, liyakat vurgularının yapıldığı metinde 25 kritik madde şöyle:

Seçim barajı yüzde 3'e düşürülecek. Milletvekili seçimlerinde yüzde 1 oy olan partiler Hazine yardımı alacak. Temel hak ve özgürlüklerde kararname düzenlemesine izin verilmeyecek. Cumhurbaşkanı'nın veto yetkisine son verilecek. Meclis soruşturmalarında yeter sayısı düşürülecek. Cumhurbaşkanı görev süresi 7 yıl olacak. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun tek başına OHAL ilan etme yetkisi olmayacak. Sulh Ceza hakimliklerinin görev, yetki ve işleyişleri yeniden düzenlenecek. Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının derhal uygulanması sağlanacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu kaldırılacak. İki ayrı kurul oluşturulacak. Çoklu baro uygulamasına son verilecek. Anayasa Mahkemesi üyelerinin en az 4'te 3'ünün hukukçu olması zorunlu tutulacak. Sayıştay Anayasa'da yüksek mahkeme olarak düzenlenecek. TRT ve Anadolu Ajansı bağımsızlık ve tarafsızlık esaslarına göre yeniden yapılandırılacak. Medyada kartelleşmeyi önlemek için yasal tedbirler alınacak. RTÜK'e yasal düzenlemeler yapılacak. Üyeler Meclis tarafından seçilecek. Kamu İhale Kanunu yeniden düzenlenecek. Yerel yönetimlere genel bütçeden verilen vergi gelirlerinin payı artırılacak. Seçimle gelenin seçimle gitmesi güvence altına alınacak. Kayyum uygulamalarına son verilecek. YÖK kaldırılacak. Öğretim üyeleri rektörlerini kendi seçecek. Siyasi Etik Kanunu hazırlanacak. Yurt dışındaki 6 milyondan fazla vatandaşın Meclis'te temsilinin sağlanması için seçim çevresi oluşturulacak. Siyasi partilere ve adaylara yapılan bağışlar zorunlu olarak açıklanacak. Meclis'in denetim yetkisi güçlendirilecek

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