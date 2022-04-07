Altı muhalefet partisi liderinin yeniden buluşacağı tarih belli oldu

27 Mart'ta DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine bir araya gelen 6 muhalefet partisi genel başkanı bu kez DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde toplanacak. 24 Nisan'da iftarda buluşacak genel başkanlar, son toplantıda oluşturulmasına karar verdikleri komisyonların çalışmasını ele alacak.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları 3'ncü kez DP Genel Başkanı Uysal'ın ev sahipliğinde toplanacak. 24 Nisan'da iftarda buluşacak genel başkanlar, son toplantıda oluşturulmasına karar verdikleri komisyonların çalışmasını ele alacak.

Toplantının, DP Genel Merkezi mi yoksa başka bir yerde mi yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı. (AA)