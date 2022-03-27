Altı muhalefet lideri, Babacan'ın ev sahipliğinde ikinci kez buluşuyor

Geçtiğimiz haftalarda 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı'na imza atan 6 muhalefet partisi lideri, şimdi de Ali Babacan'ın ev sahipliğinde bir araya geliyor.

Toplantıda, olası seçim ittifakı ve seçimin kazanılması halinde izlenecek politikalara ilişkin ilkelerin ana gündem maddesi olması bekleniyor.

DEVA lideri Babacan, muhalefet liderlerini partisinin genel merkezinde ağırlıyor.

Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katılıyor.

Mutabakat Metni'ne imza atıldı

Muhalefet liderleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle ilk olarak 12 Şubat'ta bir araya gelerek, yaklaşık 5 saatlik görüşmenin ardından 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ne son biçimini vermiş ve seçim süreci ve sonrasına ilişkin işbirliği mesajı vermişti.

Geniş katılımlı bir toplantıyla, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'nin açıklandığı Bilkent Otel'de yapılan görüşmede, 'geçiş sürecinin ilkelerinin öncelikli görüşülmesi' talebini dile getiren Ali Babacan'ın ikinci toplantıya ev sahipliği yapması kararlaştırılmıştı.

Altı siyasi parti liderinin oturacağı yuvarlak masada, "Parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası", "Olası bir ittifakın ilke ve değerleri" ile "Seçim sonrası uygulanacak politikalar kapsamında ekonomi gibi konularda çalışma" olması bekleniyor.

Altı siyasi parti liderinin yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen görüşmesinin ardından ortak bir yazılı açıklama yapılması planlanıyor.

6 muhalefet partisi lideri DEVA Partisi Genel Merkezi'ne ulaştı. Ali Babacan, parti genel başkanlarını kapıda karşıladı: