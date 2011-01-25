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ALTI ÇOCUKLU ANNEYE BABA KURŞUNU GAZİANTEP (A.A)

25 Ocak 2011 02:03

-ALTI ÇOCUKLU ANNEYE BABA KURŞUNU GAZİANTEP (A.A) - 24.01.2011 - Gaziantep'te, 6 çocuk annesi kadın, babası tarafından tabancayla öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi Şenyurt geçidinde M.E. (65), 6 çocuk annesi olduğu belirtilen kızı Adile E'ye (41) tabancayla ateş etti.  Adile E, olay yerinde hayatını kaybetti. M.E, olayın ardından cinayette kullandığı tabanca ile Düztepe Polis Karakolu'na teslim oldu. M.E'nin cinayeti ''namus meselesi'' yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi. Adile E'nin bir süre önce eşinden boşandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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