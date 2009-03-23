Altı ayın en kârlısı altın

‘Altın yine gözde olacak’

Altına yatırım yapmak isteyen yatırımcıyı hedefleyen altın yatırım fonları, son 6 ayda en fazla kazandıran yatırım aracı oldu. Altın fonları 17 Ekim 2008- 17 Mart 2009 döneminde yüzde 50-55 arasında getiri sağladı.Aynı dönem dolar 1.51 TL’den 1.70 TL’ye çıkarak yüzde 12.5, euro 2.02 TL’den 2.21 TL’ye çıkarak yüzde 9 getiri sağladı. Hisse senetleri ise ortalama yüzde 9.3 değer kaybetti.Diğer fonları geride bıraktıAltın fonlarının performansı, diğer fonları da geride bıraktı. Yılbaşından bu yana en fazla kazandıranların ilk dört sırasını alan altın fonlarının getirisi yüzde 19’a ulaştı. Altın fonlarının performansında, altındaki yükseliş etkili oldu.Garanti Bankası Yatırım Bankacılığı Birim Müdürü Zeki Şen, dünyada yatırımcıların finansal sisteme güvenlerini yitirdiğini ve risk algılamasından dolayı altına talebin arttığını söyledi. Şen “Altın, yine gözde olacak” dedi.Kapalıçarşı’daki brokerler, onsu 1006 doları gören altında yükselişin fazla sürmeyeceğini, nisan-mayısta 850 dolara inebileceğini düşünüyor.Altın uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, iç piyasada 24 ayar altının gramının 45 TL seviyesinden 54 TL’ye kadar çıktığını belirterek “Ay sonuna kadar altının ons fiyatı 915 dolardan 970 dolara kadar gidebilir. Bu nedenle iç piyasada yeniden 54-55 TL’yi görebilir ama bu yılın son yükselişi olacaktır” dedi.- Altına paralel getiri hedefliyor.- Altın Fonu ile Altın Borsası’nda 1 kilogramdan daha küçük miktarda işlem yapılabiliyor.- Vergilendirmede, alım ve satım farkı üzerinden yüzde 10 stopaj kesiliyor.- Portföyünde en az yüzde 51 altın bulunmak zorunda.