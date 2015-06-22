Altı Alman gazetesinden aynı başlıkla Erdoğan manşeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koalisyon görüşmeleri ve hükümetin anayasada öngörülen sürede kurulmaması durumunda erken seçime işaret etmesi üzerine altı Alman gazetesi benzer maşetleri attı:

"Erdoğan erken seçimle tehdit ediyor!"

Radikal'de yer alan habere göre, Alman basını Erdoğan'ın "Eğer siyasiler bir hükümet kuramazsa millet gerekeni yapar" sözlerini, "Erdoğan muhalefeti erken seçimle tehdit ediyor" manşetiyle okuyucularına duyurdu.

İşte o manşetler

Die Welt: Erdoğan diğer partileri yeniden seçimle tehdit ediyor

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük partilere yönelik baskıları artırıyor. AK Parti ile bir koalisyon kurulamaması durumunda erken seçim kararı alabileceğini söylüyor."

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ): Erdoğan erken seçimle tehdit ediyor

"Muhalefet Cumhurbaşkanı'nın partisi ile koalisyon yapmaya pek hevesli değil. Hükümetkurulması konusunda başgösteren zorluklar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçimle tehdit ediyor."

Süddeutsche Zeitung (SZ): Erdoğan erken seçimle tehdit ediyor

"Türkler iki hafta önce sandık başına giderek yeni parlamentoyu seçti ve iktidardaki AK Parti'ye önemli bir gerileme yaşattı. Şu ana kadar üç muhalefet partisinden hiç biri AK Parti ile koalisyona yanaşmak istemiyor. 45 gün içerisinde hükümet kurulamaz ise Cumhurbaşkanı anayasa gereği erken seçim kararı alabilir. Erdoğan bu anayasal hakkı kullanmakla tehdit ediyor."

Stern: Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçimle tehdit ediyor

"AK Parti iktidarda kalmak için koalisyon ortağı arıyor. Ancak, muhalefet işbirliğine pek yanaşmıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan baskıyı artırıyor. Hükümet kurma konusundaki zorluklar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçimle tehdit ediyor."

Der Spiegel: Erdoğan erken seçimle tehdit ediyor

"Türkiye'de seçimlerin üzerinden iki hafta geçmesine karşın henüz bir hükümet oluşmuş değil. İslami-muhafazakar parti AK Parti en güçlü parti olsa da koalisyon ortağına ihtiyacı var. Parlamentoda temsil edilen diğer partiler, AK Parti ile işbirliğine sıcak bakmıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan küçük partilere baskıyı arttırdı. Eski başbakan erken seçimle tehdit ediyor."

FOCUS: AKP yenilgisinin ardından Erdoğan erken seçimle tehdit ediyor

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koalisyon konusundaki sıkıntılar üzerine erken seçim tehdidinde bulundu."