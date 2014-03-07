Alternatif turizm eşittir daha fazla turist



Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ITB çerçevesinde yaptığı açıklamaya göre Türkiye’ye geçen yıl yaklaşık 35 milyon turist geldi. Bu rakam, bir önceki seneye göre yüzde 10’luk bir büyüme anlamına geliyor. Bakanlık ayrıca en fazla ziyaret edilen ülkeler listesinde Türkiye'nin 17. sıradan 6. sıraya yükseldiğini bildiriyor. Ancak hedefin ilk 5’e girmek olduğunu kaydeden yetkililer, bunun için Türkiye’ye yılda yaklaşık 50 milyon turistin gelmesi gerektiğine işaret ediyor.

Türkiye'de turizm olanakları çeşitleniyor

Berlin Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile ITB'deki Türkiye standını organize eden Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) un Genel Müdürü İsmail Taşdemir, Türkiye'nin daha fazla turisti ülkeye çekmek için, ITB 2014 ana temasını ‘alternatif turizm' olarak belirlediğini ve turizm olanaklarını da çeşitlendirdiğini aktarıyor:”Antalya'nın yanı sıra İstanbul’umuz var, Kapadokya’mız var, diğer destinasyonlarımız var. Ayrıca başka turizm ürünlerimiz var. Sadece deniz-kum-güneş değil, kültür turizmi olsun, kış turizmi olsun, sağlık, wellnes turizmi olsun; bu alanlarda da güçlü yönlerimiz mevcut.” Söz konusu olanakları pazara daha etkin bir biçimde sunmaya çalıştıklarını ifade eden Taşdemir, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Mesela bu sene, bu fuarda böyle bir konsept ortaya koyduk. Ekolojiyi, kültürü ve sosyal görüntüyü konumlandırdık. Daha fazla turist almamız için daha fazla çeşitleme yapmamızın şart olduğunu biliyoruz."

Cumhuriyetin yüzüncü yılı kapsamında Ankara'yı dünyaya tanıtmak istediklerini belirten Ankara Ticaret Odası Projeler ve AB Müdürü Murat Fatsa da ITB'nin Türkiye'deki turizm çeşitliliğini yansıtmak için doğru bir platform olduğunu ifade ediyor. Fatsa, başkent Ankara'nın tarihi ve kültürel turizminin yanı sıra kentte kurulan büyük kongre ve fuar kompleksi ile onu dünyada tanınan bir fuar merkezi haline getirmek istediklerini kaydediyor: "Ankara turizmini canlandırma adına birçok çalışma yapılıyor. Bunlardan bir tanesi artık üçüncü yılına giren ‘Shopping Fest'. Bu etkinlik, sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından alışveriş tutkunlarını Ankara'ya çekmek için çalışmalarını sürdürürken, Ankara'ya yeni bir kongre ve fuar merkezi yapılıyor. Ayrıca Antalya gibi illerimizde deniz turizmi ön plana çıkarken Ankara'da kültür ve tarih turizmi öne çıkıyor."

'Her şey dâhil' oteller, turizmi baltalıyor'

İzmir Rehberler Odası Başkan Vekili Serdar Çelenk, ITB'de bulunan Türk stantlarına destek vermek üzere altı kişilik bir rehber ekibi olarak Berlin'e geldiklerini aktarıyor. Serdar Çelenk, yabancı ziyaretçilerin deniz turizmi dışında farklı arayışlar içinde olduklarını belirterek, bu yılki ITB Türkiye'nin de buna yönelik hizmet verdiğini söylüyor. Çelenk, ayrıca ‘her şey dâhil' (All inclusive) sistemiyle hizmet veren otellerin ülke turizmine maddi ve kültürel açıdan zarar verdiğini savunuyor.

”All inclusive otellerde turist, otelden hiç çıkmıyor. Öyle olduğu içinde turizm halka inmiyor. Turizm geliri sadece belirli otellerin kasasında kalıyor. Örneğin geçtiğimiz yıl 35,5 milyon turist ülkeye geldi, Türkiye'nin kasasına 25 milyar dolar para girdi; kişi başına harcama yaklaşık 700 Dolar. Ancak Avustralya ile karşılaştırdığımız zaman Avustralya, 25 milyar dolar kasasına koymuş, ama sadece 7 milyon turist gelmiş. Yani ülkede kişi başı 5 bin doların üzerinde para harcanmış" diyen Serdar Çelenk, turizmle doğan kazancın halka yansıması gerektiğini vurguluyor.