Alternatif parti alternatif oluyor



Avrupa Birliği ve Euro'ya karşı olduklarını belirterek seçmenlerinden oy isteyen Almanya İçin Alternatif Partisi, diğer partilerin pek dile getiremediği tabu konuları seçim malzemesi olarak kullanmaktan çekinmiyor. Örneğin göç konusunda daha sert önlemler alınmasını talep ediyor.

Almanya'da demokratik çizgideki hiç bir siyasi partinin dile getiremeyeceği tabu konular, Almanya İçin Alternatif Partisi tarafından rahatlıkla "seçim vaatlerine" dönüştürülebiliyor. Nitekim bu parti, gerektiğinde "Göçün etkili bir şekilde yönlendirilmesi" gibi konuları seçim programlarına koyup, açıkça da dillendirebiliyor.

Bu nedenle daha sert bir göç politikasını destekleyen ancak yabancı düşmanı ya da aşırı sağcı olarak nitelendirilmek istemeyen birçok kişinin sempatisini kazanıyor.

Uzmanlara göre, bu durum benzeri konularda sessiz kalmayı tercih eden partilerden Almanya İçin Alternatif Partisi’ne seçmen kazandırıyor.

Her kesime hitap ediyor

Berlin Hür Üniversitesi'nde siyasal bilim dersleri veren Prof. Dr. Oskar Niedermayer, Almanya İçin Alternatif Partisi'ni seçmenlerin gözünde cazip kılan özelliklerle ilgili, "Çok farklı seçmen kitlesine sahip. Bu da onun bir avantajı. Serbest piyasa ekonomisini programını savunuyor. Böylece Hür Demokrat Partili iş ve ticaret çevresini de kendine çekiyor. Toplum siyaseti açısından milliyetçi, muhafazakâr bir yapısı olduğundan sadece Hıristiyan Demokratlardan değil, diğer partilerden de seçmen çekiyor. Hatta mevcut partilerin programlarını yetersiz bulup seçimlere gitmeyenleri de kazanıyor" diye konuştu.

Mainz’deki Johannes Gutenberg Üniversitesi Siyasal Bilimler Enstitüsü Direktörü Jürgen Falter, Almanya İçin Alternatif Partisi’nin Almanya'nın tıpkı Kanada, Avustralya ya da İsviçre’de olduğu gibi göçü denetlemesini, kriterler katalogu oluşturarak göçmenleri seçmesini talep ettiğini vurguluyor. Bu bağlamda partinin Almanya’nın yüksek motivasyonlu, iyi eğitim almış, sağlıklı ve güçlü göçmenlerin ülkeye gelmesine izin vermesini istediğini kaydeden Falter, bu talebin, özellikle iltica veya mülteci konusuna sıcak bakmayan geniş kesimlerden ilgi gördüğünü söylüyor.

Almanya İçin Alternatif Partisi Avrupa Birliği ve Euro'ya sıcak bakmayan kesimi de söylemleriyle kendine bağlıyor. Falter’e göre, diğer partilerin açmaya cesaret edemediği "Borçlanma riski" konusunda Almanya İçin Alternatif Parti'si oldukça cesur söylemler geliştirmiş durumda.

Diğer partilere ders

Prof. Dr. Oskar Niedermayer, bugüne kadar susmak zorunda kalan birçok seçmenin Almanya İçin Alternatif Partisi'nde görüşünü açıkça dile getirme olanağı bulduğuna işaret ediyor. Diğer partilerin bu durumdan sonuç çıkarması gerektiğini vurgulayan Niedermeier, "Birçok seçmenin, diğer partilerin kendilerini ciddiye almadığını düşünmeleri bu kesimi Almanya İçin Alternatif Partisi'ne yönlendiriyor. Eğer diğer partiler, Almanya İçin Alternatif Partisi'ni dışlarlarsa, ona kayan seçmenler, tercihlerinde haklı olduklarına inanacaklar. Bu yüzden hep şunu söylüyorum; söz konusu parti ile müzakereye hazır olunmalı. Asla görmezden gelmemeli, peşin yargıyla dışlamamalı. Özellikle seçmenlerini asla" dedi.

Uzmanlara göre Angela Merkel'in başında bulunduğu Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi’ni muhafazakârlıktan uzaklaştığı yönünde eleştirenlerin sayısı az değil. Liberal çizgideki Hür Demokrat Partili birçok seçmen ise yüzde beş barajını aşmada zorlanan parti yönetiminden şikâyetçi. Yeşiller ve Sol Partili seçmenler de partilerinin bir hükümette yer aldıklarında sergiledikleri siyasetten dolayı hayal kırıklığı yaşıyor.

Almanya İçin Alternatif Partisi'nin başında ise önemli pozisyonlardan isimler var. Genel Başkan Prof. Dr. Bernd Lucke, makro ekonomi uzmanı. Alman Endüstri Birliği'nin eski başkanı Hans Olaf Henkel de yönetimde. Berlin Hür Üniversitesi'nden Niedermeier, bu durumda diğer partilerin şapkalarını önlerine koyup, kendilerine ciddi anlamda alternatif hale gelen bu yeni partiyi muhatap almaları gerektiğinin altını çiziyor.