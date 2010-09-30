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Dünya

ALTERNATİF NOBEL SAHİPLERİNİ BULDU STOCKHOLM (A.A)

30 Eylül 2010 15:31

-ALTERNATİF NOBEL SAHİPLERİNİ BULDU STOCKHOLM (A.A) - 30.09.2010 - Alternatif Nobel olarak bilinen "Doğru Yaşam Ödülü", bu yıl Nepal, Nijerya, Brezilya ve İsrail'den insan hakları ve çevre eylemcilerine verildi. Ödülü, Uluslararası Yeryüzü Dostları Örgütünün Nijeryalı Başkanı Nnimmo Bassey, Avustralya asıllı Brezilyalı Piskopos Erwin Kraeutler, Nepal'de yoksullukla mücadele eden Şrikrişna Upadhyay ve İsrail İnsan Hakları Tabipleri Örgütü aldı. Aynı zamanda Nijerya Çevre Hakları Eylemi'nin Başkanı olan 42 yaşındaki Bassey, ülkesindeki çok uluslu kurumların uygulamaları ve yol açtıkları çevre felaketine karşı duruşundan dolayı ödüle layık görüldü. 71 yaşındaki Katolik Piskopos Kraeutler de Brezilya'daki yerli halkının insani ve çevresel hakları için yaşamı boyunca yaptığı çalışmalar ve Amazon ormanlarının yok olmaması için gösterdiği sonsuz çabalarından dolayı ödülü aldı. Jüri, Nepal Yoksul Üreticileri Destek Faaliyetleri Örgütünü kuran 65 yaşındaki Upadhyay'ı da ülkesinde yoksullukla mücadelesinden dolayı ödüllendirdi. "İsrail ve Filistin'deki herkesin sağlık hakkı için yılmadan çalışan" İsrail İnsan Hakları Tabipleri Kuruluşu da ödüle layık görülenler arasında yer aldı. 1988'de kurulan örgütün, seyyar kliniklerle İsraillilere ve Filistinlilere sağlık hizmeti sunduğu kaydedildi. Kazananlar 50'şer bin avronun (yaklaşık 99 bin TL) sahibi olacak.  Ödül, İsveç parlamentosunda 6 Aralıkta düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

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