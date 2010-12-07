-ALTERNATİF NOBEL ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU STOCKHOLM (A.A) - 06.12.2010 - ''Alternatif Nobel'' olarak bilinen Doğru Yaşam Ödülleri'ne layık görülen Nepal, Nijerya, Brezilya ve İsrail'den insan hakları ve çevre eylemcileri, İsveç Parlamentosunda düzenlenen törenle ödüllerini aldılar. Ödülü, Uluslararası Yeryüzü Dostları Örgütünün Nijeryalı Başkanı Nnimmo Bassey, Avustralya asıllı Brezilyalı Piskopos Erwin Kraeutler, Nepal'de yoksullukla mücadele eden Şrikrişna Upadhyay ve İsrail İnsan Hakları Tabipleri Örgütü aldı. Ödülün sahipleri ayrıca 200 bin Avro para ödülünü de paylaşacaklar. Nijerya Çevre Hakları Eylemi'nin Başkanı olan 42 yaşındaki Bassey'in, ülkesindeki çok uluslu kurumların uygulamaları ve yol açtıkları çevre felaketine karşı duruşundan dolayı ödüle layık görüldüğü belirtilerek, Bassey'in, ülkesinde ve dünyada çevreci hareketlerin güçlendirilmesine esin kaynağı olduğu kaydedilmişti. Katolik Piskopos Kraeutler (71) de ''Brezilya'daki yerli halkının insani ve çevresel hakları için yaşamı boyunca yaptığı çalışmalar ve Amazon ormanlarının yok olmaması için gösterdiği sonsuz çabalarından'' dolayı ödüle layık görülmüştü. Nepal Yoksul Üreticileri Destek Faaliyetleri Örgütünü kuran 65 yaşındaki Upadhyay da ülkesindeki yoksullukla mücadele çalışmalarından dolayı ödüllendirilmişti. Ödüle layık görülenlerden, 1988'de kurulan İsrail İnsan Hakları Tabipleri Kuruluşunun da ''İsrail ve Filistin'deki herkesin sağlık hakkı için yılmadan çalıştığı'' seyyar kliniklerle İsraillilere ve Filistinlilere sağlık hizmeti sunduğu belirtilmişti. Doğru yaşam ödüllerini veren vakıf, İsveçli-Alman yazar Jakob von Uexkul tarafından 1980 yılında, ''insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara diğer insanlara örnek olacak şekilde çözüm sunanları desteklemek'' amacıyla Nobel Ödülleri Komitesi tarafından gözardı edilen çalışmaları ödüllendirmek hedefiyle kurulmuştu.