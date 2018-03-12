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Ekonomi

Alternatif Bank / Şenol: Piyasalar Fed'in dört faiz artırımını henüz fiyatlamadı

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Mart (DHA) - ABD’de yarın açıklanacak enflasyon verilerine yönelik değerlendirmeler yapan Alternatif Bank Başekonomisti Serdar Şenol, ABD enflasyon verisinde yukarı yönlü bir hareket beklemediklerini ve piyasaların ABD Merkez Ban

12 Mart 2018 14:36

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Mart (DHA) - ABD’de yarın açıklanacak enflasyon verilerine yönelik değerlendirmeler yapan Alternatif Bank Başekonomisti Serdar Şenol, ABD enflasyon verisinde yukarı yönlü bir hareket beklemediklerini ve piyasaların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) üç faiz artırımını fiyatladığını, ancak \"dört faiz artışının henüz fiyatlanmadığını\" söyledi.

Fed’in Mart’ta gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına ilişkin beklenti ve öngörülerini paylaşan Şenol, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Gelecek hafta gerçekleşecek Fed Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında dört faiz artırımına ilişkin bir sinyal gelirse piyasalarda bozulma olabilir; çünkü piyasalar, Fed’in bu yıl üç faiz artırımı yapmasını fiyatladı. Fakat dört faiz artırımı henüz tam fiyatlanmadı.

“Mart’ta görülecek muhtemel bir artış, baz etkisinden kaynaklanıyor.

“Belki sınırlı bir aşağı yönlü hareket de olabilir. Ama önemli olan çekirden enflasyon. Çekirdek enflasyonun ise yatay seyredeceğini öngörüyoruz.”

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