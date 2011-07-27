-ALTEPE'YE SALDIRIYA 5 HAFTA HAPİS BURSA (A.A) - 27.07.2011 - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye, Ağustos 2010'da yumruklu saldırıda bulunan ve korumalar tarafından etkisiz hale getirilen Mehmet Gülyaprak (43), 5 hafta hapis cezasına çarptırıldı. Bursa 1. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz yargılanan Mehmet Gülyaprak ile tarafların avukatları katıldı. ''Kasten yaralamaya teşebbüs'' suçundan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mehmet Gülyaprak, ifadesinde şunları söyledi: ''Olay günü başkan ile konuşmak istedim. Kendisine işsiz olduğumu, bana iş sözü verdiğini, ancak yerine getirmediğini söyledim. Kendisi de, bana böyle bir söz verdiğini hatırlamadığını söyleyince sinirlendim ve aramızda tartışma çıktı. Ona vurmak gibi bir niyetim yoktu.'' Mehmet Gülyaprak'a önce 4 ay hapis cezası veren, sanığın sabıkasız oluşu ve duruşmadaki iyi halini dikkate alarak cezayı 1 ay 7 güne düşüren mahkeme heyeti, bu cezayı da 5 yıl süreyle erteledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ağustos 2010 tarihinde, ''işe alma vaadini yerine getirmediği'' iddiasıyla tekvando antrenörü Mehmet Gülyaprak'ın yumruklu saldırısına uğramıştı. Saldırı sonrası gözaltına alınan Gülyaprak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.(CEM-HRN-HLK-DEL)