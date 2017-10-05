Altaylı taraftarlardan örnek davranış: Hayvan barınağına 500 kilogram mama yardımı yaptılar

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- ALTAY 1914 Taraftarlar Derneği\'nin yeni oluşumu \"Hayvansever Büyük Altaylılar\", 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü\'nde örnek bir etkinliğe imza attı.

Siyah-beyazlı taraftarların henüz geçen hafta kurduğu topluluk, Menderes Hayvan Barınağı\'na 500 kilogram mama yardımında bulundu. Hayvansever Büyük Altaylılar, İzmir Valiliği önünde düzenlenen \"Beni terk etme\" temalı programa katılarak hazırladıkları pankartla bu anlamlı güne destek verdi. Altaylı taraftarların bunun gibi etkinliklere katılmayı sürdüreceği belirtildi.

Öte yandan Konya Anadolu Selçukspor deplasmanının hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde teknik direktör Cüneyt Biçer, tüm oyuncularının formda olması nedeniyle kadro seçiminde zorlandığını dile getirdi.

Biçer, \"Hedeflediğimiz ritme yaklaştık. Geniş kadro en büyük avantajımız. Oyuncu kalitemiz oldukça yüksek. Seçim yapmakta zorlanıyorum. Görev alan her oyuncumuz elinden gelenin en iyisini yapmak için gayret ediyor. Kimin takıma ne kadar katkı vereceği önemli. Yedek kalan için de motivasyon kaybı söz konusu değil\" diye konuştu.

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