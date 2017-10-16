Altaylı taraftarlardan Karşıyaka'yı duygulandıran destek

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ödenemeyen borçları nedeniyle puanları silinen, 6 haftadır galibiyete hasret kalınca düşme hattından kurtulamayan Karşıyaka\'ya ezeli rakip Altay\'dan duygusal destek geldi.

Karşıyaka\'yla aynı grupta zirve mücadelesi veren İzmir temsilcisinin taraftarları, sosyal medyada Karşıyaka için, \"Olmuyor böyle hemşehrim, ayağa kalk ve savaş\" mesajını yayınladı. Mesajı birçok Karşıyaka taraftarı ve taraftar sitesi, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Altay, 2015 yılında tarihinde ilk kez 3\'üncü Lig\'e düştüğünde Karşıyaka taraftarları, \"Karşı yakanın siyah-beyazlı kardeşleri üzülmeyin\" başlıklı bir mesaj yayınlamış, geçen sezon da siyah-beyazlı takıma 3\'üncü Lig Play-Off yarı finalinde Çorum Belediyespor\'la oynanan rövanş maçında tribüne koşarak destek olmuştu.

Karşıyaka\'da kötü gidişe engel olmak için bazı isimleri kadro dışı bırakarak takıma ceza kesmeyi değerlendiren yönetim, zorlu periyotta kadroda küskünlük yaratmamak için bu fikri rafa kaldırdı.