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Spor

Altaylı taraftardan iyi haber

İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altay'ın 29 Ekim'de Atatürk Stadı'nda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta tribünden düşerek yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan taraftar Fatih Duymuş'tan iyi haber geldi

15 Kasım 2017 18:59

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Altay\'ın 29 Ekim\'de Atatürk Stadı\'nda Sakaryaspor\'u 1-0 mağlup ettiği maçta tribünden düşerek yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan taraftar Fatih Duymuş\'tan iyi haber geldi. Siyah-beyazlılarda kaptan Murat Uluç, Furkan ve Sportif Direktör Özden Töraydın, evinde istirahat eden taraftara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Tribünde amigoluk yaparken beton zemine dengesiz bir şekilde düşerek uzun süre hareketsiz kalan Altaylı taraftar, yürekleri ağızlara getirmişti.
Kontrolleri süren Fatih Duymuş\'un kalıcı bir sağlık sorunu yaşamayacak olması siyah-beyazlıların gönlüne su serpti. Sportif Direktör Töraydın, Duymuş\'a sırtında isminin yazılı olduğu Altay forması hediye ederken, Murat ve Furkan ise tüm takım adına geçmiş olsun dileğinde bulundu. Duymuş, Altay sevdalılarının duaları ve destekleriyle en kısa sürede sağlığına kavuşup tribündeki yerini almak istediğini söyledi. Töraydın, Duymuş\'un sağlığına kavuşması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

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