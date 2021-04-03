Altaylı, polis şiddetini eleştirdi: Gerekenin ötesinde bir sertlik; sanki Gezi’de yaşananlar tekrarlansın isteniyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasının ardından başlayan protestolarda dün bir kez daha basına yansıyan polis şiddetini eleştirdi. “Sizi bilmem ama ben son zamanlarda her tür eyleme yönelik güvenlik gücü müdahalesinde aşırılık gözlemliyorum. Gerekenin ötesinde bir sertlik, olmaması gereken bir zalimlik” diyen Altaylı, “Hadi adlı adınca söyleyelim. Sanki Gezi’de yaşananlar tekrarlansın isteniyor” diye yazdı.

Altaylı sözlerinin devamında da, "Aynen Gezi gibi, makul ve barışçı bir eylem olarak başlayan Gezi’nin, FETÖ’ye mal edilen gereksiz sertleşmesiyle dönüştüğü olaylar tekrarlansın isteniyor. Her protesto olayında sanki böyle bir tahrik, böyle bir deneme yapılıyor” ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları Eylem Planı’na da atıfta bulunduğu yazısında, “Türkiye’nin aslında bir özgürlükler ülkesi olduğunu bilseler, herhalde bir genç kızın gırtlağını sıkmaz, göğüslerinden yakalamazlar, kendi çocuklarından, kardeşlerinden, yeğenlerinden farkı olmayan bu çocukları coplarla dövmezler” diyen Altaylı, ayrıca şunları kaydetti:

Ama Allah tarafından eylemciler böyle bir tuzağa düşmüyor. “Gezileştirme” zorlamalarına karşı “Gezileşmeyeceğim” tavrını güçlü biçimde sürdürüyorlar. Şiddet yanlısı ne idüğü belirsiz grupları aralarına almıyor, eylemlerini kirletmelerine izin vermiyorlar. Ama biliniz ki, bu “Gezileştirme” çabaları sürecektir. Çünkü bazıları artık başka çıkış yolu görmemektedir.

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