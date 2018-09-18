Altaylı futbolcu Gençer'den özür

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de son olarak deplasmanda Boluspor\'la 0-0 berabere kalan Altay\'da maçın 29\'uncu dakikasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan stoper Gençer Cansev, camiadan özür diledi.

Müsabakanın 15\'inci dakikasında Özgür Can Özcan ile girdiği ikili mücadelede sarı kart, 29\'uncu dakikada ise Boluspor kalecisi Gökhan\'ın topu oyuna sokmasını engelleyerek ikinci sarıdan kırmızı kart gören Gençer oyundan atılıp takımını eksik bıraktığı için çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Takım arkadaşlarına, teknik heyete ve başkan Özgür Ekmekçioğlu\'na desteklerinden dolayı teşekkür eden tecrübeli savunmacı, \"İnanıyorum ki bu konuda kimse benim kadar üzülmemiştir. Taraftarımızın tepki ve kırgınlığını anlıyorum. İlk sarı kart ağır bir karardı. İkinci pozisyonda tek düşüncem geride eksik yakalanmamaktı. Maçın stresiyle sarı kartım olduğunu unuttum. Ekmek yediğim yere, on binlerin karşılıksız sevgisine ihanet etmem asla söz konusu olamaz. Aynı hatayı tekrarlamayacağıma söz veriyorum\" dedi.

