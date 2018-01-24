Altaylı Furkan Ümraniye yolcusu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta 2. sırada yer alan Altay\'da forma giyen kanat oyuncusu Furkan Deniz\'in 1. Lig lideri Ümraniyespor\'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Kulüpten ayrılmak için yönetimden izin isteyen genç futbolcu Ümraniye ekibiyle büyük oranda el sıkıştı. Siyah-beyazlıların Furkan için Ümraniyespor\'dan yüksek bir bonservis ücreti almayacağı; ancak 22 yaşındaki oyuncunun başka bir kulübe transferinden Altay\'ın yüzde 40 pay elde edeceği öğrenildi. Sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Furkan, resmi imzaların atılmasıyla birlikte kulübüne para kazandırarak yuvadan uçmuş olacak. Geçen sezon Süper Lig ekibi Kasımpaşa\'ya gitmekten son anda vazgeçen Furkan, altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı kulübün 3. Lig\'den 2. Lig\'e çıkmasında önemli pay sahibi oldu. Yetenekli futbolcu sezonun ilk yarısında 5 kez rakip fileleri sarstı.