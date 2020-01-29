Altaylı'dan TOGG CEO'suna: Cumhurbaşkanının gözüne girmeye çalışmayınca gerçekler ortaya çıkıyor

Uzun süredir 'yerli otomobil'i geliştiren TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş'ı yeterince bilgi paylaşmamaklar eleştiren HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "İşin içine siyaset girmeyince, birtakım bakanların Cumhurbaşkanı’nın gözüne girmek için gerçekleri eğirip, büküp sunmaları olmayınca, doğrular ve olması gerekenler konuşulunca hoşunuza gitse de gitmese de olması gerekenler ortaya koyuluyor" yorumunda bulundu.

Karakaş'ın gazetecilere yaptığı açıklamalarda "Motorun Bosch’tan, bataryanın Çin’den, şasinin Myra'dan geldiğini" söylemesiyle ilgili bir yazı kaleme alan Altaylı, "Benim Karakaş’a öfkemin nedeni, 'Doğru olmayan şeyler' söylemeseydi. Olmayacak hayallerden söz edip, milleti kandırmaya çalışmasıydı" yazdı.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Yerli otomobili üreteceği iddiasındaki TOGG’un CEO’su Gürcan Karakaş bir grup gazeteci ile buluştu ve yerli otomobille ilgili ilk kez nispeten somut, nispeten elle tutular bilgiler verdi.

Motor Bosch’tan.

“Batarya Çin’den.

Aracın entegrasyonu için Alman Edag

Şaşi Myra’dan.

Tasarım İtalyanlardan.”

Anında eleştiriler başladı.

Bana mail ya da sosyal medya üzerinden ulaşan pek çok okur da “Fatih Bey haklıymışsınız eleştirilerinizde” demeye başladı.

Zaten sosyal medyada da hava bu şekilde oluşmuş gördüğüm kadarıyla.

Ama ben size bir şey söyleyeyim.

Bu işin başından beri ilk kez CEO Gürcan Karakaş’ı doğru pozisyonda görüyorum.

Sevgili okurlar, bu iş böyle başlar.

Hatta böyle de sürebilir.

Hiçbir sorun yok.

Dünyadaki tüm otomobil üreticileri işlerini böyle görüyorlar.

İşin içine siyaset girmeyince, birtakım bakanların Cumhurbaşkanı’nın gözüne girmek için gerçekleri eğirip, büküp sunmaları olmayınca, doğrular ve olması gerekenler konuşulunca hoşunuza gitse de gitmese de olması gerekenler ortaya koyuluyor.

Gürcan Karakaş’ın gazetecilere söyledikleri otomotiv sektörünün gerçekleridir.

Bunu daha önce de yazdım.

Benim Karakaş’a öfkemin nedeni, “Doğru olmayan şeyler” söylemeseydi. Olmayacak hayallerden söz edip, milleti kandırmaya çalışmasıydı."