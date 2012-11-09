Altaylı: Adli Tıp, Özal'ın tek seferde mi, yoksa zamanla mı zehirlendiğini araştırıyor

Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm nedeninini araştıran Adli Tıp Kurumu uzmanlarıyla görüştüğünü söyledi. Altaylı, "Adli Tıp Kurumu'nda kurulan 4 özel birim Özal'ın kesin olarak zehirlendiğini belirlemiş. Şu anda araştırılan konu, bu zehirlenmenin 'bir seferde yüksek bir doz' marifetiyle mi yok, yoksa 'zaman içinde küçük dozlarla' mı geldiği" dedi.

Fatih Altaylı, Habertürk gazetesindeki bugün (9 Kasım 2012) yazısında önemli bir iddia ortaya attı.

Altaylı, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarının açılması ve dokularından örnekler alarak araştırma yapan Adli Tıp Kurumu uzmanlarıyla görüştüğünü açıkladı.

Altaylı, Adli Tıp Kurumu uzmanlarının Özal'ın ölümünün kesinlikle zehirden kaynaklandığını belirlediklerini söyledi.

Altaylı, konuyla ilgili köşesinde şu bilgilere yer verdi:

"'Zehirlenme' kesin olarak ortaya çıkınca Adli Tıp Kurumu'nda ciddi bir panik ortaya çıkmış.

İlk bulguları devletin en üst düzeyiyle paylaşmışlar.

Gelen yanıt, 'En küçük detaya kadar inceleyin ve şüpheye yer bırakmayacak bir kesinlik ortaya koyun' olmuş.

Bulgular çok kesin olmasına rağmen yine de en küçük detayı atlamamak için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda 4 ayrı ekip oluşturulmuş.

Bu 4 farklı ekip, otopside elde edilen aynı parçalar üzerinde birbirinden bağımsız olarak çalışmaya başlamış.

Bu ekiplerin çalışmalarının hepsi aynı sonucu vermiş:

'Kesinlikle zehirlenmiş.'

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı'nın zehirlendiği konusunda hiç kuşku yok gibi.

Şu anda araştırılan konu, bu zehirlenmenin 'bir seferde yüksek bir doz' marifetiyle mi yok, yoksa 'zaman içinde küçük dozlarla' mı geldiği."