HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 31 Aralık gecesi gece yarısına kısa bir süre kala Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir otoyolundaki gişelerin kapatılarak sürücülere zamlı fiyattan geçiş yaptırıldığı iddiasını gündemine aldı. Elektriğe gelen zammı hatırlatan Altaylı, “Acaba 1 Ocak’ta yapılan yüzde 125’lik zam aralık ayında kullandığımız elektriğin de fiyatı mı olacak!” dedi.

Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Ben şimdi elektrik faturalarını bekliyorum asıl. Aralık ayı içinde kullandığımız elektriğin faturası henüz gelmedi. Eli kulağındadır. Birkaç gün içinde gelir. Bakın bakalım sayaç ne zaman okunmuş, fatura hangi bedel üzerinden kesilmiş. Merakla bekliyorum. Acaba 1 Ocak’ta yapılan yüzde 125’lik zam aralık ayında kullandığımız elektriğin de fiyatı mı olacak! Sayacı 31 Aralık’ta okumayarak, zammı 1 ay önceden mi yürürlüğe koyacak dağıtım firmaları çok merak ediyorum.

Böyle bir şey olursa şimdiden söyleyeyim. Bu işi yargıya taşırım. Size tavsiyem, siz de taşıyın. Arsızlığa, hırsızlığa alıştırıldık ama bu kadarını da iyiden iyiye hakaret sayarım.”

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