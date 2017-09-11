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Spor

Altay'ın zirve keyfi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta Zonguldak Kömürspor'u 4-0 yendikten sonra pazar günü de deplasmanda Kahramanmaraşspor'u 2-1 mağlup ederek 2'de 2 yapan Altay, liderlik koltuğunu korumanın sevincini yaşadı

11 Eylül 2017 15:32

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta ilk hafta Zonguldak Kömürspor\'u 4-0 yendikten sonra pazar günü de deplasmanda Kahramanmaraşspor\'u 2-1 mağlup ederek 2\'de 2 yapan Altay, liderlik koltuğunu korumanın sevincini yaşadı.
Rakibini ikinci yarıda İbrahim Akın ve yeni transfer Ozan Sol\'un ayağından bulduğu gollerle dize getiren siyah beyazlılar, kendisi gibi 6 puanlı Şanlıurfaspor\'la cumartesi günü evinde yapacağı karşılaşma için moral kazandı. Zonguldak Kömürspor müsabakasını geçen sezondan kalan cezası nedeniyle boş tribünler önünde oynayan Altay, Şanlıurfaspor karşısında taraftarına kavuşacak.
Kahramanmaraş deplasmanının bekledikleri gibi zor geçtiğini dile getiren teknik direktör Cüneyt Biçer, şunları söyledi:
\"Kalabalık bir seyirci topluluğu önünde ilk maçını kaybetmiş bir takımla karşılaştık. İlk yarıda iyi mücadele ettik, 1-2 pozisyonumuz vardı ama oyun anlamında istediklerimizi tam olarak yapamadık. İkinci devrede daha düzenli futbolla 2-0\'lık skoru yakaladık. Rahatladığımız dakikalarda rakip farkı 1\'e indirse de yine fırsatlar yakaladık, skor 4-5 olabilirdi. 15 günlük aradan sonra tekrar kazanmak önemliydi. Daha iyi olacağız. Mutluyuz, galip gelmek ve zirvede yer almak keyifli.\"

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