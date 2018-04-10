Altay'ın yeni teknik patronu Töraydın: "Sorumluluktan kaçmadım"

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Karşıyaka mağlubiyeti sonrası istifa eden İsmet Taşdemir\'in yerine sportif direktörlükten teknik direktörlük görevine getirilen Özden Töraydın, büyük bir sorumluluk üstlendiğini dile getirdi.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu\'nun isteği üzerine görevi kabul ettiğini dile getiren Özden Töraydın, \"Benim hiçbir zaman teknik direktörlük yapma hayalim olmadı. Kalan 4 haftada yeni bir teknik direktörün takımı tanıyıp başarılı olabileceğine inanmadım. Bu yüzden sorumluluktan kaçmamam gerektiğini düşündüm. Bana, \'Kendini ateşe atma, arka planda gölge gibi kal\' diyenler oldu. Ancak hayatım boyunca sorumluluktan kaçmadım. Üç yıldır kulübün içindeyim hiçbir teknik adamın işine karışmadım. Başarısızlık halinde gelebilecek tüm tepkileri göze aldım\" dedi.

Derbide alınan yenilgi nedeniyle morali bozulan takımı yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade eden teknik direktör Özden Töraydın şöyle devam etti: \"Şimdi Bugsaşspor deplasmanına odaklanmalıyız. Halen şampiyonluk şansımız devam ediyor ama Play-Off\'a kalamama riskimiz de var. Çok kritik bir dönemdeyiz. Tek isteğim bu saatten sonra kimin oynayıp oynamadığını eleştirmeden sadece takıma destek olunması. Kaliteli bir kadroya sahibiz ve bu işin içinden çıkacağımızı düşünüyorum. Geçen sezon olduğu gibi yine birlik ve beraberlikle şampiyon olabiliriz. Kalan 4 maçı kazanırsak yine direkt şampiyonluk umudumuz var. Biz takıma rehberlik yapacağız, onlar da üzerine düşeni yaparsa hedefe ulaşırız.\"

Ferhat\'ın cezasının bittiği Altay\'da Ferdi ise cezalı durumda.