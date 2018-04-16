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Spor

Altay'ın kulağı Şanlıurfa'da olacak

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zorlu Bugsaşspor deplasmanından 1-0'lık zaferle dönerek şampiyonluk umudunu korudu

16 Nisan 2018 18:26

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta zorlu Bugsaşspor deplasmanından 1-0\'lık zaferle dönerek şampiyonluk umudunu korudu. 
57 puanla 3\'üncü sırada yer alan Siyah-Beyazlı ekip pazar günü sahasında Hacettepespor\'u konuk edecek. İzmir ekinin bir kulağı da aynı anda Şanlıurfa\'da oynanacak Şanlıurfa-Gümüşhanespor karşılaşmasında olacak. Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor müsabakasının berabere bitmesi durumunda haftayı 3 puanla kapatarak avantaj elde etmeyi planlayan siyah-beyazlılar, en kötü ihtimalle ev sahibi Şanlıurfa\'nın puan kaybı yaşamasını bekleyecek. 
Altay\'ın kalan 3 maçını kazanması halinde son hafta konuk edeceği lider Gümüşhanespor\'u ikili averajla geride bırakma ihtimali bulunuyor. Şanlıurfaspor\'un son 3 sınavından 9 puan çıkarması durumunda ise Güneydoğu temsilcisi şampiyonluğunu ilan edecek. Altay bu durumda hedefine Play-Off\'tan yürümek zorunda kalacak. Grupta 4\'üncü sıradaki 57 puanlı Sakaryaspor ve 5\'inci basamaktaki 55 puanlı Bandırmaspor da iddialarını sürdürüyor. İzmir ekibi ikili averajlarda Şanlıurfaspor\'un gerisinde, Bandırmaspor\'un önünde, Sakaryaspor\'la ise eşit durumda. Altay genel averajda üç takımdan da üstün konumda.

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