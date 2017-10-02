Altay'ın kozu geniş kadrosu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta evinde Ottocool Karagümrük\'ü 2-0 yenerek lider Gümüşhanespor\'la arasındaki 3 puanlık farkın açılmasını önleyen 13 puanlı Altay, kadro zenginliğine güveniyor.

Deplasmandaki 3-0\'lık Niğde Belediyespor mağlubiyeti sonrası Karagümrük karşısında ilk 11\'de 6 değişiklik yapan teknik direktör Cüneyt Biçer, \"Bu değişikliğin Niğde\'de aldığımız skorla alakası yok. Üst üste çok maç oynadık ve değişime gitmeyi düşündük. Geniş kadromuzu kullandık. Rakip aynı oyuncularla oynuyordu. Oyuncu avantajımızı kullanmamız gerekiyordu. Görev alan tüm futbolcularımız formanın hakkını verdi\" dedi.

Karagümrük\'ün dirençli bir takım olduğunu söyleyen Cüneyt Biçer, \"İlk yarıda golü aradık ancak fırsatları değerlendiremedik. İkinci devrede aradığımız goller geldi. Oyun tamamen bizim hakimiyetimizdeydi. Ligin zor olduğu her halinden belli. Aynı disiplinle yolumuza devam edeceğiz. Önemli olan sezon sonunda nerede olacağımız\" diye konuştu. Karşılaşma sonunda kendisini alkışlayan taraftarlara da teşekkür eden teknik adam, \"Seyirci her zaman kazanmak ister, işimiz onları mutlu etmek. Lig uzun bir süreç, bu takımı şimdi olduğu gibi sonuna kadar desteklesinler\" dedi.