Altay'ın kazanmaktan başka düşüncesi yok

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son olarak evinde Fethiyespor\'u 2-1 mağlup eden Altay, yarın deplasmanda SBS İnşaat Kırklarelispor\'la karşı karşıya gelecek. Kırklareli Atatürk Stadı\'nda saat 15.00\'te başlayacak maçı Yasin Kol yönetecek.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan ön libero Ferhat ve düğünü için izin alan stoper Hayrullah kadroda yer almıyor. Ferhat\'ın yerine Maksut, Hayrullah\'ın yerine Murat Türkkan görev alacak.

Orta saha oyuncusu Ferdi de Kırklareli\'ye götürülmedi. İzmir ekibinde Halil Yılmaz bu sezon ilk kez 18\'e alındı. Oynadığı 8 maçta 17 puan toplayan 3\'üncü sıradaki Altay, 15 puanı bulunan 5\'inci sıradaki rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Cüneyt Biçer, galibiyet için mücadele edeceklerini söyleyerek, \"Kazanmaktan başka düşüncemiz yok\" dedi.