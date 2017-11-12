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Spor

Altay'ın kalesi İzmir

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de evinde 1-0 mağlup ettiği Bandırmaspor'u liderlik koltuğundan indiren Altay, bu sezon İzmir'deki müthiş performansıyla taraftarının yüzünü güldürüyor

12 Kasım 2017 15:32

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de evinde 1-0 mağlup ettiği Bandırmaspor\'u liderlik koltuğundan indiren Altay, bu sezon İzmir\'deki müthiş performansıyla taraftarının yüzünü güldürüyor. İç sahada oynadığı 6 maçta üst üste 4\'üncü, toplamda 5\'inci galibiyetini alan siyah-beyazlılar, sadece 1 kez beraberlik aldı. Altay, namağlup unvanını koruduğu evinde Zonguldak Kömürspor\'u 4-0, Ottocool Karagümrük\'ü 2-0, Fethiyespor\'u 2-1, Sakaryaspor ve Bandırmaspor\'u 1-0 yenip, Şanlıurfaspor\'la 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar Atatürk Stadı\'nda 11 gol atıp, 2 gol yedi. Altay, gelecek hafta Karşıyaka ile derbiye çıkıp, daha sonra Bugsaşspor\'u konuk edecek. Teknik direktör Cüneyt Biçer, Bandırma karşısında çok pozisyona girdiklerini ancak sadece 1 gol bulduklarını belirterek, \"Yukarıya oynayan hedef takımlardan birini daha yendik. Takımımız böyle maçlarda daha iyi konsantre oluyor. Seyirci her zaman galibiyet ister. Biz ısrarla kazanmak için mücadele ediyoruz. Geçen sezon olduğu gibi yine zirveye oynuyoruz. Futbolcularımız saygıyı hak ediyorlar. Taraftarla yaşanan kırgınlık aşılacaktır. İzmir\'e lider gelen Bandırmaspor karşısında kötü oynadığımızı kabul etmiyorum, farklı kazanabilirdik. Eksiklerimiz var ama iyi yerdeyiz, istikrarı yakalıyoruz. Galibiyetler devam edecek\" diye konuştu.

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