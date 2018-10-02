T24 LogoT24 Logo
Spor

Altay'ın ilacı Gençlerbirliği olacak

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)  Spor Toto 1'inci Lig'de Adanaspor, Boluspor, Giresunspor ve Balıkesirspor maçlarından sadece 2 puan çıkarıp zirve yarışından uzaklaşan Altay, lider Gençlerbirliği karşılaşmasına iddialı hazırlanıyor

02 Ekim 2018 14:57

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) 

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Adanaspor, Boluspor, Giresunspor ve Balıkesirspor maçlarından sadece 2 puan çıkarıp zirve yarışından uzaklaşan Altay, lider Gençlerbirliği karşılaşmasına iddialı hazırlanıyor. 
Ligde 7\'de 7 yaparak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu gösteren Ankara temsilcisini yenip hem çıkışa geçmek hem de rakibinin namağlup unvanına son vermek isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Alper Avcı kara bulutları dağıtacaklarını söyledi. 
Yeniden çıkışa geçmek istediklerini belirten genç teknik adam, \"2-1 kaybettiğimiz Balıkesirspor karşılaşmasında istediğimiz oyunu sergileyememiştik. Hak ettiğimiz bir yenilgi almıştık. Ancak ben oyuncularımın kalitesine inanıyorum. Gençlerbirliği\'nin gücü ortada. Biz de taraftarımızın desteği ile en iyi şekilde mücadelemizi ortaya koyacağız\" yorumunu yaptı. 
Altay, 7 haftayı 9 puanla 7\'nci sırada tamamladı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA  Spor TotoLig Adanaspor Boluspor GiresunsporBalıkesirsporAltayGençlerbirliğiAnkaraAlper AvcıHakAncakBiz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24