Altay'ın gurbette tadı yok

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta deplasmanda SBS İnşaat Kırklarelispor\'a 5-3 mağlup olan Altay, son 3 dış saha maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 8 puan kaybetti ve liderliğe yükselme fırsatını kaçırdı.

Gurbetteki ilk 2 sınavında Kahramanmaraşspor\'u 2-1, Nazilli Belediyespor\'u 6-1 mağlup eden, daha sonra Niğde\'den 3-0\'lık yenilgiyle dönen siyah-beyazlılar, 0-0 sona eren Konya Anadolu Selçuk deplasmanının ardından Kırklareli önünde de istediğini alamadı. Altay son 3 deplasmanda kalesinde 8 gol görerek savunma performansıyla tehlike sinyalleri verdi.

İzmir ekibi namağlup olduğu iç sahada ise 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan topladı. Altay, evinde 9 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Öte yandan Kırklarelispor filelerini 2 kez sarsan forvet Murat Uluç, gol sayısını 6\'ya çıkararak takımın en skorer ismi oldu. Teknik direktör Cüneyt Biçer, İzmir\'de oynanacak Sakaryaspor maçı öncesi öğrencilerine 2 gün izin verdi. 9 hafta sonunda 17 puanda kalan Altay, bir basamak düşerek 4\'üncü sıraya geriledi. İzmir ekibi 29 Ekim\'de kendisi gibi 17 puanlı Sakaryaspor karşısında galibiyet arayacak.