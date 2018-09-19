Altay'ın bankoları

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'e 7 yıl sonra dönerek ilk 5 maçta namağlup 9 puan toplayan Altay\'da 4 futbolcu vazgeçilmez oldu.

Teknik direktör Alper Avcı, kaleci Emre, stoper İbrahim Öztürk, sol bek Özgür ile sağ bek Yasin, ilk 5 maçın tamamına ilk 11\'de çıkıp 90 dakika forma giydi. Toplam 450\'şer dakika sahada kalan bu dörtlüyü 420 dakikayla santrfor Paixao ile 404 dakikayla ön libero Metin takip etti. İlk 5 karşılaşmada 11\'de sahaya çıkan futbolcular arasında da en az süreyi 370 dakikayla orta saha oyuncusu Aganovic aldı.

Siyah-beyazlı ekip, ligde pazar günü kendisiyle aynı puandaki Giresunspor\'u konuk edecek. Passolig sayısında 4 bin 284\'te kalan Altay\'da taraftarlar, Giresunspor maçına kadar 10 bin karta ulaşmak için sosyal medya kanalıyla kampanya düzenliyor.