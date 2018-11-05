Altay'ı korku sardı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de deplasmanda Gazişehir Gaziantep\'e 3-0 yenilerek kötü gidişini sürdüren 12 puanlı 12\'nci sıradaki Altay, düşme hattına bir adım daha yaklaşmanın korkusunu yaşıyor.

Siyah-beyazlıların ateş çemberiyle arasındaki puan farkı 4\'ten 2\'ye indi. 3\'üncü Lig ve 2\'nci Lig\'de üst üste yaşadığı iki şampiyonluğun ardından 1\'inci Lig\'e de iddialı başlayan İzmir ekibi son haftalarda yaşadığı düşüş nedeniyle bir anda kendini alt grubun içinde buldu. İlk 5 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlikle yenilgi yüzü görmeyen ve Play-Off hattında yer alan Altay, son 6 maçta 1 galibiyet, 5 yenilgi alarak korkulu rüya görmeye başladı.

Siyah-beyazlılar ilk yarının son 6 haftasında Adana Demirspor, Hatayspor (D), Altınordu, Eskişehirspor (D), Osmanlıspor ve Tetiş Yapı Elazığspor\'la (D) karşı karşıya gelecek. Bir an önce toparlanarak çıkışa geçmeyi hedefleyen Altay\'da teknik direktör Özden Töraydın, Gaziantep\'te golü yiyene kadar iyi oynadıklarını söyleyerek, \"Golü yedikten sonra oyundan düştük. Kırılgan bir yapımız var. Bunu çözmeliyiz. Topa daha fazla sahip olmalıyız. Bunu sağlarsak çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum\" diye konuştu. Altay iki günlük iznin ardından antrenmanlara yarın yeniden başlayacak.

Altay Spor Müzesi\'ne destek

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından ilan edilen, \"Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı\" kapsamında destek almaya hak kazanan İzmir Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı\'nın, \"Altay Spor Müzesi Restorasyonu\" başlıklı projesinin imza töreni gerçekleştirildi. İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz ile İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz\'un projeye ilişkin destek sözleşmesini imzaladığı törende Altay\'ın eski başkanlarından Cihangir Marmara da hazır bulundu. Toplam bütçesi 840 bin TL olan proje kapsamında Alsancak\'taki Altay Vakfı\'na ait yapı restore edilerek spor müzesi olarak kullanılacak.

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