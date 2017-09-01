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Spor

Altay'dan yenilere tam not

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da yeni transferler teknik heyetten tam not aldı

01 Eylül 2017 15:56

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay\'da yeni transferler teknik heyetten tam not aldı.
Siyah beyazlılar, kadroya 8 takviye yaparken, Sportif Direktör Özden Töraydın, transferde nokta atışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Keçiörengücü\'nden alınan kaleci Egemen\'in son 2 sezonu başarılı geçirdiğini ve İzmir\'de 4-0\'lık galibiyetle sonuçlanan Zonguldak Kömürspor maçında takıma güven verdiğini dile getiren Töraydın, Bandırmaspor\'dan kadroya dahil edilen sol bek Serkan\'ın da tecrübesiyle ve hücuma yaptığı katkıyla dikkat çektiğini belirtti.
Atiker Konyaspor\'dan kiralanan ön libero Maksut\'un attığı 2 golle skora katkı verdiğini hatırlatan Özden Töraydın, Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'dan gelen orta saha oyuncusu Fatih\'in takıma çabuk uyum sağladığını ve kalitesini gösterdiğini ifade etti.
Sivasspor\'dan gelen stoper İbrahim Öztürk\'ün, savunmada Murat Türkkan\'la uyumlu iyi bir ikili olduğunu anlatan Sportif Direktör Töraydın, uzun süredir takip ettiği Şanlıurfaspor\'dan transfer edilen Ozan Sol\'un son dakikalarda oyuna girip yaptığı asistle skora katkı sağladığını söyledi. Töraydın,  Ankaragücü\'den kadroya dahil edilen ancak ilk hafta süre bulamayan forvet Muharrem Ozan\'a da güveninin tam olduğunu kaydetti.

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