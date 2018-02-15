Altay'dan sıkı takip

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta evinde 2-1 geriye düştüğü maçta Niğde Belediyespor\'u 3-2 mağlup eden zirve takipçisi Altay, lider Gümüşhanespor\'un peşini bırakmıyor. Liderin 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan 42 puanlı siyah-beyazlılar, pazar günü Ottocool Karagümrük deplasmanında da kazanarak bu sezon ilk kez 3\'te 3 yapmayı hedefliyor. Tek amaçlarının galibiyet serisi yakalamak olduğunu söyleyen Sportif Direktör Özden Töraydın, \"İbrahim Akın ve Murat Uluç\'un iyileşmesiyle kadro derinliğimiz arttı. Herkes şampiyonluğa inanıyor ve bunun için savaşıyor. Bu ligde kolay maç yok. Aynı motivasyonla devam edip sezon sonunda hedefe ulaşmak istiyoruz\" dedi.

Taraftarların Niğde maçında hafta içi olmasına rağmen kendilerine büyük destek verdiğini anlatan Töraydın, \"Son dakikaya kadar bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Camia ve 12. adamla bütünleşerek yolumuza devam edeceğiz. İstekli ve arzulu olmamız iyi sonuçlar almamızı sağlıyor. Ligde geriden gelmek bana göre avantaj, liderliği kaptırma stresi yaşamıyoruz. Her maça final gözüyle bakıyoruz. Mutluyuz ancak bu galibiyeti unutup Karagümrük deplasmanına odaklanacağız. Sentetik sahada oynayacağız. Zor bir maç olacak. Karagümrük evinde başarılı sonuçlar alan bir takım. İzmir\'e 3 puanla dönmek istiyoruz\" diye konuştu.

KAPTAN GERİ DÖNDÜ

ALTAY\'ın dünkü Niğde Belediyespor zaferinde 84. dakikada galibiyet golüne imza atan Murat Uluç, hem sahalara aylar sonra golle döndü hem de takımına 3 puanı getirdi. Dizindeki sakatlığı nedeniyle 19 Kasım\'daki Karşıyaka derbisinden bu yana 3 aydır forma giyemeyen 37 yaşındaki yıldız, dün 67. dakikada sahaya girip son dakikalarda tabelayı değiştirdi. Son oynadığı 3. maçı da boş geçmeyip 10 gole ulaşan tecrübeli futbolcu, kalan 12 haftada rakip savunma oyuncularının korkulu rüyası olmaya devam edeceğini gösterdi. Murat\'ın usta bir santrfor olduğunu dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, \"Sakatlık döneminde kaptanımızın eksikliğini hissettik. Sadece attığı goller değil sahadaki duruşuyla da takıma büyük katkı sağlıyor. Oyuna girdi ve fark yarattı\" yorumu yaptı.