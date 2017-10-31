Altay'da zirve hesapları

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta evinde Sakaryaspor\'u 1-0 yenerek rakiplerinin puan kayıpları yaşadığı haftayı kazançlı kapatan ve zirveyle arasındaki puan farkını 1\'e indiren 20 puanlı Altay, liderlik hesapları yapmaya başladı.

Cumartesi günü lider Gümüşhanespor\'un İstanbul\'da Pendikspor önünde, ikinci sıradaki Şanlıurfaspor\'un ise Karşıyaka deplasmanında takılması halinde siyah-beyazlılar pazar günü Silivrispor deplasmanında liderlik koltuğunu ele geçirmek için mücadele edecek. İlk 2 haftada zirvenin sahibi olan İzmir ekibi liderliği haftalar sonra tekrar devralmayı hedefliyor.

Altay, kazanarak deplasmandaki kötü gidişe de \'dur\' demeyi istiyor. Dış sahada son 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi 8 puan kaybetti. En son 23 Eylül\'de deplasmanda Nazilli Belediyespor\'u 6-1 yenen siyah-beyazlılar, Silivri\'de galip gelmesi halinde 43 gün sonra İzmir\'e 3 puanla dönmüş olacak. Altay, Nazilli zaferinin ardından Niğde Belediyespor\'a 3-0, SBS İnşaat Kırklarelispor\'a 5-3 yenilip, Konya Anadolu Selçukspor\'la 0-0 berabere kaldı. İzmir ekibinde cezalı ön libero Atakan forma giyemeyecek. İbrahim Akın\'ın durumu ise iyi.

SAĞLIGA SPONSOR BULUNDU

Altay\'ın sezon sonuna kadar sağlık sponsoru EMOT Hastanesi oldu. Yönetici Hilmi Bozok ve EMOT Genel Koordinatörü Emrah Akgül\'ün imzaladığı anlaşmaya A takım futbolcularının tetkik ve tedavileri özel hastane tarafından gerçekleştirilecek. Emrah Akgül, \"Altay gibi Türk futbolunun asırlık bir markası ile işbirliği yapmaktan gurur duyuyoruz\" dedi. Bozok ise tüm oyuncuların sakatlıklardan uzak bir sezon geçirmelerini diledi.

VAN\'DAN CUMHURİYET\'E KOŞTULAR

Kuşadası\'nda 11 farklı yaş kategorisinde Altaylı 1100 minik futbolcunun katılımıyla düzenlenen Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası\'nda Altay Van Futbol Okulu öğrencileri de ter döktü. Üç ay önce açılan okulda eğitimlerine başlayan Vanlı minikler memleketlerine kupa ile döndü. Antrenör Ali Erhan Sağdinç, \"Sporcularımızın çoğu bırakın ülkenin batısını görmeyi, Van\'ın dışına ilk defa çıktı. Bizlere bu imkanı sunan kulübümüze teşekkür ediyorum. Altay için çalışmaya devam edeceğiz\" dedi. Konya, Gaziantep, İstanbul ve Ankara\'dan da miniklerin yer aldığı turnuvada tüm öğrencilere madalya ve özel tişört verildi.

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