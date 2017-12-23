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Spor

Altay'da yeni stat arayışı

İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Gümüşhanespor'un iç sahadaki yenilmezliğini sonlandırarak ilk yarıyı rakibinden 4 puan geride 2'nci sırada tamamlayan Altay, ikinci devrede iç saha maçlarını farklı bir statta oynamak için arayışta

23 Aralık 2017 16:52

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta lider Gümüşhanespor\'un iç sahadaki yenilmezliğini sonlandırarak ilk yarıyı rakibinden 4 puan geride 2\'nci sırada tamamlayan Altay, ikinci devrede iç saha maçlarını farklı bir statta oynamak için arayışta.
Teknik direktör İsmet Taşdemir\'in Atatürk Stadı\'nın fiziksel dezavantajlarını gündeme getirmesi üzerine yönetim ikinci devredeki maçların farklı bir statta oynanması için girişimlerini hızlandırdı.
Bornova Stadı\'nı Göztepe ile Altınordu\'nun birlikte kullanması, ışıklandırılıp yenilenen Menemen Tahir Şahin Stadı\'nı ise Menemen Belediyespor\'un da şampiyonluk yarışı yapmasından dolayı listeden çıkartan siyah-beyazlılar, rotasını Tire\'ye çevirdi. Sportif Direktör Özden Töraydın, Tire\'de yapılan 15 bin kişilik yeni stadın ikinci yarı itibarıyla açılacağını hatırlatıp, \"Tire Belediyesi ve Tire 1922 Spor ile görüşmelerimiz devam ediyor. Eğer uzlaşırsak ikinci devrede Tire\'de oynama ihtimalimiz var\" dedi.
HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR
Altay, ligde ikinci yarının hazırlıklarına 1 haftalık iznin ardından yarın Antalya\'da başlayacak. Karayoluyla Antalya\'ya hareket edecek siyah-beyazlılar, 20 gün boyunca Belek\'te güç depolayacak. İzmir temsilcisinin kampta oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise henüz netleşmedi.

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