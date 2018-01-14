Altay'da transfer çıkmazı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta şampiyonluk adaylarından Altay, transfer yasağını kaldırma konusunda başlattığı girişimlerden sonuç alamadı. Sportif Direktör Özden Töraydın, eski alacaklı futbolcuların hepsine ödemelerin bir kısmını şimdi, kalanını ise sezon sonunda yapmak üzere teklifte bulunduğu dile getirerek, \"Daha önce birlikte çalıştığımız kaleci Burak, Bedri Can, Cahit ve Koray anlaşmaya yanaşmayıp, \'Avukatımla\' görüşün mesajı verdiler. Şimdilik olumlu bir dönüş yok. 700-800 bin TL ödeme yapıp transferi açamayız. İlla açalım derdimiz de yok. Büyük ihtimalle yasağı kaldırmayacağız\" diye konuştu.