Altay'da transfer çalışmaları sürüyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'e yükselen Altay\'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen iki futbolcudan Maksut\'la yeniden anlaşmaya sıcak bakmayan yönetim, kaleci Emre\'yi ise tekrar kadroda görmek istiyor.

Atiker Konyaspor\'dan kiralanan Maksut\'un kulübüne döndüğünü dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, \"Maksut\'la helalleştik, emekleri için kendisine teşekkür ettik. Ankaragücü\'nden kiraladığımız kaleci Emre\'nin sözleşmesinde ise satış opsiyonu bulunuyor. Emre\'yle yeniden anlaşabiliriz\" diye konuştu.

Ligin son haftalarında yedek kalan Maksut, Altay formasıyla 5 gol atarken, ikinci kaleci konumundaki Emre, sadece kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'a karşı 1 kez görev aldı.

