T24 LogoT24 Logo
Spor

Altay'da teknik direktör Taşdemir iddialı

İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Gümüşhanespor'un iç sahadaki yenilmezlik unvanını sonlandırarak ilk yarıyı rakibinden 4 puan geride ikinci sırada tamamlayan Altay'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, takım oyununun başarıyı getireceğini söy

21 Aralık 2017 14:44

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta lider Gümüşhanespor\'un iç sahadaki yenilmezlik unvanını sonlandırarak ilk yarıyı rakibinden 4 puan geride ikinci sırada tamamlayan Altay\'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, takım oyununun başarıyı getireceğini söyledi. Takımın bireysel yeteneği yüksek oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduğuna vurgu yapan Taşdemir, hedefe ulaşmak için en önemli noktanın takım oyunu olduğunu kaydetti. Gümüşhanespor karşısında topa sahip olan ve baskılı bir oyun sergileyen ekibinin hücum ve savunmada doğru pas trafiğini sergileyerek sonuca gittiğini belirten Taşdemir, \"Zorlu bir deplasman ve kritik bir haftada alınan 3 puan elbet çok önemli. Oyuncularımı galibiyetten dolayı kutluyorum\" dedi. 
\"Ancak bu maçta en önemli kazanımımız ekibimizin hırsı, gösterdiği reaksiyon ve istediğimiz takım oyununu sahaya yansıtmamızdır\" diyen İsmet Taşdemir, \"Oyunun gidişatına göre dakika dakika pozisyon alan, kontrolü rakibe kaptırmayan, doğru pas trafiğini gerçekleştiren bir kimliği hedefliyorduk ve bunu büyük ölçüde başardık\" diye konuştu. Antalya kampında oyuncuların fiziki performanslarına yoğunlaşacaklarını kaydeden Taşdemir, \"Yaklaşık 20 günlük kamp, 2. yarının gidişatına etki edecek. Bu bilinçle öncelikle fiziksel eksiklerimizi giderip ardından taktik çalışmalara ağırlık vereceğiz. Kampın 2. yarısında hazırlık maçlarımız olacak. Tempolu, göze hoş gelen bir futbol hedefliyoruz\" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHATFFLig Beyaz GrupGümüşhanesporAltay Teknik DirektörTaşdemirTakımınOyuncularımıAntalyaBuKampınTempoluFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24