Altay'da teknik direktör Taşdemir iddialı

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta lider Gümüşhanespor\'un iç sahadaki yenilmezlik unvanını sonlandırarak ilk yarıyı rakibinden 4 puan geride ikinci sırada tamamlayan Altay\'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, takım oyununun başarıyı getireceğini söyledi. Takımın bireysel yeteneği yüksek oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduğuna vurgu yapan Taşdemir, hedefe ulaşmak için en önemli noktanın takım oyunu olduğunu kaydetti. Gümüşhanespor karşısında topa sahip olan ve baskılı bir oyun sergileyen ekibinin hücum ve savunmada doğru pas trafiğini sergileyerek sonuca gittiğini belirten Taşdemir, \"Zorlu bir deplasman ve kritik bir haftada alınan 3 puan elbet çok önemli. Oyuncularımı galibiyetten dolayı kutluyorum\" dedi.

\"Ancak bu maçta en önemli kazanımımız ekibimizin hırsı, gösterdiği reaksiyon ve istediğimiz takım oyununu sahaya yansıtmamızdır\" diyen İsmet Taşdemir, \"Oyunun gidişatına göre dakika dakika pozisyon alan, kontrolü rakibe kaptırmayan, doğru pas trafiğini gerçekleştiren bir kimliği hedefliyorduk ve bunu büyük ölçüde başardık\" diye konuştu. Antalya kampında oyuncuların fiziki performanslarına yoğunlaşacaklarını kaydeden Taşdemir, \"Yaklaşık 20 günlük kamp, 2. yarının gidişatına etki edecek. Bu bilinçle öncelikle fiziksel eksiklerimizi giderip ardından taktik çalışmalara ağırlık vereceğiz. Kampın 2. yarısında hazırlık maçlarımız olacak. Tempolu, göze hoş gelen bir futbol hedefliyoruz\" ifadelerini kullandı.

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