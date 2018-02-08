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Spor

Altay'da taraftara uyarı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü evinde Nazilli Belediyespor'la karşılaşacak Altay'da yönetim seyircisiz oynama cezası sınırında yer aldıklarını hatırlatarak taraftarlara sağduyu çağrısı yaptı

08 Şubat 2018 14:59

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta cumartesi günü evinde Nazilli Belediyespor\'la karşılaşacak Altay\'da yönetim seyircisiz oynama cezası sınırında yer aldıklarını hatırlatarak taraftarlara sağduyu çağrısı yaptı. Bu sezon İzmir\'de oynanan Fethiyespor, Sakaryaspor, Bandırmaspor ve Kahramanmaraşspor maçlarındaki çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 4 kez para cezası verilen İzmir ekibi, 5. defa aynı durum tekrarlanması halinde seyircisiz oynama cezası da alacak.
\"Şampiyonluk yarışında en büyük gücümüz taraftarımız\" mesajı veren yönetim, \"Taraftarımızın sadece takımımıza destek vermesini istiyoruz\" açıklaması yaptı.
Yönetim tribün desteğini artırmak için önceki hafta bilet fiyatlarını sezon sonuna kadar 20\'den 5 TL\'ye indirmişti. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Muharrem Ozan ile Murat Uluç forma giyemeyecek. İzmir ekibinin ileri uçtaki gol umudu yine Hüsamettin olacak. Altay\'da Atakan, Doğan, Fatih, Ferhat ve İbrahim Akın sarı kart sınırında yer alıyor.

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