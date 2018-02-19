Altay'da sinerji tamam

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta deplasmanda Ottocool Karagümrük\'ü 3-0 yenerek 45 puanlı lider Gümüşhanespor\'u yakalayan zirve takipçisi Altay\'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, şampiyonluk için gerekli sinerjiyi de kazandıklarını söyledi. İlk yarının son 2 haftasında göreve geldiği İzmir ekibinde ilk etapta seyirciyle bütünleşemediklerini ifade eden Taşdemir, ikinci devrede bu sorunun ortadan kalktığını dile getirdi. İstanbul\'da taraftarların kendilerini yalnız bırakmadığını hatırlatan genç teknik patron, \"Bize müthiş bir coşkuyla destek verdiler. Onları mutlu göndermenin sevincini yaşıyoruz. Bizim için yarış şimdi başlıyor\" dedi.

\"Zirveye ortak olmak önemliydi\" diyen İsmet Taşdemir, \"Son sıradaki Silivrispor\'un lider Gümüşhanespor\'u yenebildiği bir ligdeyiz. Kalan 11 haftada 11 final oynayacağız. Artık her şey daha zor olacak. Kalan müsabakalar çok çetin geçecek, kolay rakip yok. Seyircimiz ve camiamızla bütünleşerek bu zorlu sürecin üstesinden geleceğiz. Oyuncularıma çok inanıyorum. İnşallah bu takım bizi hedefe götürecek\" şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlılarda pazar günü İzmir\'de oynanacak Konya Anadolu Selçukspor maçı öncesi İbrahim Akın cezalı duruma düştü. Sakatlıkları süren Hüsamettin ve Maksut da kadroda yer almayacak.

MUHARREM OZAN AÇILDI

Altay\'da santrfor Muharrem Ozan, Karagümrük deplasmanında attığı 2 golle yıldızlaşırken, toplam gol sayısını 7\'ye çıkardı. Sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan ve sadece 2 kez rakip fileleri sarsan tecrübeli forvet, ikinci devredeki 6 maçta 5 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, 29 yaşındaki futbolcunun gol attığı 6 maçtan da galibiyetle ayrılarak 18 puan topladı. Bu sezon ilk kez 3\'te 3 yapan İzmir ekibinde Doğan da Karagümrük önünde siftah yaparak siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.