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Spor

Altay'da sentetik çim hazırlığı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda Ottocool Karagümrük'ü yenerek galibiyet serisini 3 haftaya çıkarmayı planlayan Altay, karşılaşmanın oynanacağı tarihi Vefa Stadı'nın zemininin sentetik çim olması nedeniyl

16 Şubat 2018 15:35


Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta pazar günü deplasmanda Ottocool Karagümrük\'ü yenerek galibiyet serisini 3 haftaya çıkarmayı planlayan Altay, karşılaşmanın oynanacağı tarihi Vefa Stadı\'nın zemininin sentetik çim olması nedeniyle son antrenmanlarını kendi tesisleri yerine Gaziemir İlçe Sahası\'nda gerçekleştirdi. 
Karagümrük\'ün iç sahada başarılı bir performans çizdiğini dile getiren teknik direktör İsmet Taşdemir, en büyük dileklerinin sakatlık yaşamadan İzmir\'e 3 puanla dönmek olduğunu ifade etti.
Sakatlığı bulunan Maksut ve Hüsamettin\'in forma giyemeyeceği siyah-beyazlılarda Doğan\'ın cezası sona erdi. Hafif sakatlıkları bulunan Furkan ile Ferdi ise takımla çalışıyor. Teknik direktör Taşdemir, hafta içindeki 3-2\'lik Niğde Belediyespor galibiyetinde sahaya sürdüğü ilk 11\'i bozmayacak. Genç teknik adam galibiyet golüne imza atan kaptan Murat Uluç\'u maç eksiği nedeniyle yine yedek soyunduracak. Altay\'da İbrahim Öztürk, İbrahim Akın, Atakan, Ferhat ve Fatih sarı kart sınırında yer bulunuyor.

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