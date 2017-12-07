T24 LogoT24 Logo
Spor

Altay'da savunmaya ayar

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü evinde Pendikspor'la karşılaşacak Altay'da ilk sınavına çıkacak teknik direktör İsmet Taşdemir, defansta zorunlu değişime gidecek

07 Aralık 2017 16:59

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta cumartesi günü evinde Pendikspor\'la karşılaşacak Altay\'da ilk sınavına çıkacak teknik direktör İsmet Taşdemir, defansta zorunlu değişime gidecek.
Geçen hafta Hacettepespor deplasmanında sakatlığı nükseden ve ikinci yarıda oyuna devam edemeyen stoper İbrahim Öztürk ve sarı kart cezalısı durumuna düşen stoper Hayrullah\'ın yokluğunda savunmanın ortasında Murat Türkkan ve genç Ulaş forma giyecek. Bu sezon sadece 1 kez kupada şans bulan Ulaş, ligde ilk defa görev alacak.
Teknik direktör Taşdemir\'in ilk 11\'de revizyona gitmeyi de planladığı ifade edildi. Son haftalarda yedek soyunan sağ bek Necdet ile kanat oyuncusu İbrahim Akın\'ın 11\'e dönebileceği belirtildi. Son 2 haftada Bugsaşspor ve Hacettepespor\'la berabere kalarak lider Gümüşhanespor\'un 4 puan gerisine düşen 29 puanlı 3\'üncü sıradaki Altay, iç sahadaki namağlup unvanını korumayı hedefliyor. Pendikspor\'u en son 2011-12 sezonunda evinde 1-0, deplasmanda 2-1 yenen siyah-beyazlılarda sakat Murat Uluç\'un forma giymesinin zor olduğu belirtildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜİZMİR DHA TFFLig Beyaz GrupPendiksporAltayTaşdemirGeçenHacettepesporHayrullahMurat TürkkanUlaşBuTeknikSonNecdetAkınBugsaşsporGümüşhanesporMurat Uluç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24