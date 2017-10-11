Altay'da parola galibiyet

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son olarak deplasmanda Konya Anadolu Selçukspor\'la berabere kalarak 14 puanla 4\'üncü sırada kalan Altay, cumartesi günü evinde oynayacağı Fethiyespor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

İdmanlarda hücuma dayalı taktik çalışmalara ağırlık veren teknik direktör Cüneyt Biçer, futbolculara serbest vuruş ve duran top organizasyonları yaptırıyor. Fethiye karşılaşmasıyla galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyleyen Biçer; \"Hedef taraftarımız önünde 3 puan almak\" dedi.

Fethiyespor\'un zor bir dönemden geçtiğini ifade eden teknik patron, \"Rakibimiz İzmir\'e yaralı şekilde gelecek. Ancak tedbirlerimizi aldık. Bu maçın ardından Kırklareli deplasmanı ve evimizdeki Sakaryaspor müsabakası bizim için çok önemli. Kayıplar yaşadık ancak zirve yarışında rakiplerimizin de takılması puan farkının açılmasına engel oldu. Üst ve alt sıralarda henüz bir kopma yaşanmadı. Bu da ligin ne kadar zor geçeceğini gösteriyor. Ne olursa olsun Altay şampiyonluğun en büyük adaylarından biri\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

