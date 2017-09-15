Altay'da parola 3 puan

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'inci Lig Beyaz Grup\'ta evinde Zonguldak Kömürspor\'u 4-0 yendikten sonra deplasmanda Kahramanmaraşspor\'u 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştıran Altay, yarın evinde kendisi gibi 6 puanı bulunan Şanlıurfaspor\'la kozlarını paylaşacak.

Atatürk Stadı\'nda saat 19.00\'da başlayacak müsabakayı Gürel Uzuner yönetecek. Geçen sezondan kalan seyircisiz oynama cezası nedeniyle Zonguldak karşısında boş tribünler önünde mücadele eden siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez taraftarına kavuşacak. Maçın biletleri tam 20 TL, öğrenci 10 TL olarak açıklandı.

İzmir ekibinde sakatlığı süren İbrahim Akın\'ın forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Deneyimli futbolcunun durumu maç saatinde netleşecek. İbrahim\'in kadroda yer almaması halinde kanatta Ozan Sol görev alacak. Şanlıurfaspor\'un şampiyonluk hedefiyle kurulan bir takım olduğunu belirten teknik direktör Cüneyt Biçer, \"Güçlü bir rakiple oynayacağız, ancak takımıma güveniyorum. Zonguldak\'ı mağlup ettiği karşılaşmada taraftarımız yanımızda olmadığı için tam anlamıyla sevinememiştik, bu kez onların önünde kazanarak galibiyet coşkusu yaşamak istiyoruz\" dedi.



