Altay'da Paixao'nun sakatlığı korkuttu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altay\'da attığı 10 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Marco Paixao\'nun sakatlığı kurmayları korkuttu.

Deplasmanda 1-1 sona eren Hatayspor maçı sonrası sol ayak bileğinde ağrı hisseden Portekizli santrfor dün idmana çıkmayarak dinlendi. MR\'ı çekilen Paixao\'nun bileğinde ödem tespit edildi. Sağlık ekibi usta golcünün cumartesi günü oynanacak Altınordu derbisine yetiştirilmesi için seferberlik ilan etti. Ligde 13 maçın tümünde ilk 11\'de sahaya çıkan Marco Paixao\'nun forma giyip giyemeyeceği hafta sonuna doğru netlik kazanacak. Siyah-beyazlılarda sağ dizinde ağrı hisseden orta saha oyuncusu Metin\'in durumunun ise ciddi olmadığı ifade edildi.