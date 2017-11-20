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Spor

Altay'da keyifler yerinde

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynanan İzmir derbisinde son sıradaki rakibi Karşıyaka'yı 2-1 mağlup eden Altay, zirve inancını ortaya koydu

20 Kasım 2017 15:42

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta oynanan İzmir derbisinde son sıradaki rakibi Karşıyaka\'yı 2-1 mağlup eden Altay, zirve inancını ortaya koydu.
Lider Gümüşhanespor gibi 27 puanı bulunan, averajla 2\'nci sırada yer alan siyah-beyazlılar şimdiden şampiyonluk havasına girdi. Önceki hafta tartıştıkları taraftarlara dün karanfil atarak alkış toplayan futbolcular, derbiden 3 puan çıkararak tribünlerin gönlünü fethetti. 3\'üncü Lig\'den döndüğü 2\'nci Lig\'e ağırlığını koyan Altay, ilk yarının son 4 haftasında Bugsaşspor, Hacettepespor (D), Pendikspor ve Gümüşhanespor\'la (D) karşılaşacak. İzmir ekibi bu periyotta kayıp yaşamazsa devre arasına zirvede girecek.
\"Derbi oynamak kolay değil\" yorumu yapan teknik direktör Cüneyt Biçer, \"İki takım bu şartlarda ilk kez karşılaşmıştır. Biri en altta, biri en üstte. Duygusal anlamda zor bir derbiydi. Oyuncular da tribünler de derbinin kalitesine keyif kattılar. Maç sahada ve saha dışında centilmence geçti. Ligde bulunduğumuz noktadan memnunuz. Böyle maçlarda kazanmak önemli, yola devam ediyoruz\" dedi.
Biçer, \"Müsabakanın ilk yarısında istediklerimizi yaptık ve sonuca gittik. İkinci devrede 60. dakikadan sonra Karşıyaka iyi mücadele etti, savunma pozisyonunda kaldık. Oyuncularımız skoru korumak için oynadı\" diye konuştu.
Tribünde onlarca pankartla renkli görüntüler oluşturan Altay taraftarının görsel şovuna da değinen başarılı teknik adam, \"İnanılmaz keyifli işler yapıyorlar. Bu hafta da bunu gösterdiler. Tüm ülkenin gündemine oturuyorlar. Daha da iyilerini yapacaklardır\" ifadelerini kullandı.
Derbide darbeye bağlı dizinden sakatlanan stoper İbrahim Öztürk ve alt adalesinden sakatlanan orta saha oyuncusu Ferdi\'nin durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. İzmir temsilcisinde Karşıyaka filelerini sarsarak gol sayısını 9\'a çıkaran kaptan Murat Uluç, gol krallığı yarışında zirvede tek başına kaldı.
BAŞKANDAN TEŞEKKÜR
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla taraftarlara teşekkür etti. Ekmekçioğlu, \"İzmir derbisinde Büyük Altay\'a yakışan tribünle siyah ve beyazın asaletini gösteren tüm Altaylılara destek ve centilmenlikleri için yürekten teşekkür ederim. Her koşulda sevdamızın peşinde olmaya devam edeceğiz. En çok biz isteyeceğiz, çalışacağız, inanacağız. Ayrıca güzel İzmir\'e değer katan Karşıyaka Spor Kulübü yönetimi ve taraftarlarına göstermiş oldukları centilmenlik ve misafirperverlik için teşekkür eder, başarılar dilerim\" dedi.

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