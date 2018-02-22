Altay'da kart uyarısı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta pazar günü evinde oynayacağı Konya Anadolu Selçukspor maçına odaklanan Altay\'da teknik direktör İsmet Taşdemir, kart sınırındaki 4 futbolcuyu uyardı. Deplasmanda 3-0 kazandıkları Ottocool Karagümrük karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen İbrahim Akın\'ın bu hafta forma giyemeyeceğini hatırlatan Taşdemir, \"Takımımızda İbrahim Öztürk, Atakan, Fatih ve Ferhat kart sınırında. Dikkatli olmaları gerekiyor, gereksiz kart istemiyorum\" dedi.

Her hafta bir kişinin cezalı duruma düşmesini tolere edebileceklerini ancak 3-4 futbolcuyu aynı anda kaybetmek istemediklerini ifade eden İsmet Taşdemir, \"Bu durumu yaşarsak da geride bekleyen arkadaşlarımızın üzerlerine düşeni yapacağına eminim. Şimdiye kadar ne zaman görev verilse işin üstesinden geldiler. Örneğin uzun zamandır oynamayan Fatih, son 2 haftada çok iyi performans sergiledi. Forma bekleyen arkadaşlarımız hazır. Kimsenin eksikliğini yaşatmıyorlar\" diye konuştu.