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Spor

Altay'da kalacak-gidecek futbolcular için gözler Taşdemir'e çevrildi

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Gümüşhanespor'u deplasmanda 2-0 yenerek ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayan Altay'da kalacak-gidecek futbolcular için gözler teknik direktör İsmet Taşdemir'e çevrildi

19 Aralık 2017 19:23

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta lider Gümüşhanespor\'u deplasmanda 2-0 yenerek ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayan Altay\'da kalacak-gidecek futbolcular için gözler teknik direktör İsmet Taşdemir\'e çevrildi.
Taşdemir, yönetimle bu hafta içinde bir araya gelerek takımla ilgili raporunu sunacak. Transfer yasağını kaldırmak için 700 bin TL civarında eski borç ödemesi yapması gereken siyah-beyazlılarda devre arasında takviye yapılıp yapılmayacağıyla ilgili karar da önümüzdeki günlerde netleşecek. Transferin gözde isimlerinden olan Furkan\'ı Süper Lig\'e yüksek bonservis bedeliyle satarak gelir elde etmeyi planlayan yönetim, satış gerçekleştiği takdirde yasağı kaldırıp takviye yapacak.
FURKAN\'A KARTAL TALİP
Altay\'da bu sezon ligde 5 gol atan 22 yaşındaki İhsan Furkan Deniz\'e Beşiktaş\'ın da talip olduğu öğrenildi. Kartal\'ın her iki kanatta da oynayabilen yıldız adayıyla ilgili menajerler aracılığıyla Altay\'ın kapısını çaldığı belirtildi. Beşiktaş\'ın yanı sıra Süper Lig\'den birçok takımın ilgilendiği Furkan\'ın adı Medipol Başakşehir ve Kayserispor\'la da anılıyor. Furkan, geçen sezon ve 2015-16\'da 3\'üncü Lig\'de 10\'ar gol attı.

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