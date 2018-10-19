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Spor

Altay'da İbrahim yine yok

İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda son sıradaki Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak Altay'da stoper İbrahim Öztürk'ün sakatlığı nüksetti

19 Ekim 2018 15:02

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de pazar günü deplasmanda son sıradaki Kardemir Karabükspor\'la karşılaşacak Altay\'da stoper İbrahim Öztürk\'ün sakatlığı nüksetti. 
Sağ alt adalesindeki yırtık nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen tecrübeli savunmacı milli maç arasında takıma katılmasına rağmen ağrılarının artması nedeniyle idmana devam edemedi. Teknik direktör Alper Avcı\'nın bu hafta İbrahim\'i riske etmeyeceği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda savunmada yine Gençer ve Ivanov ikilisinin görev alması bekleniyor.
 

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